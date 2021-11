Wicked, una petizione chiede di non ingaggiare James Corden: il motivo

Dopo anni parcheggiato in cantiere, il film Wicked targato Universal e ispirato al celebre musical di Broadway sta per diventare realtà. Ariana Grande e Cynthia Erivo saranno le star del film, nei ruoli di Glinda ed Elphaba. Tuttavia intorno al progetto è già nata una polemica che ha portato addirittura ad una petizione su Change.org.

La petizione si chiama 'Tieni James Corden fuori dal film Wicked'. I fan chiedono al regista John M. Chu e a Universal di non includere il popolare conduttore nel cast, dopo aver scelto le protagoniste di Wicked.



"James Corden in nessun modo dovrebbe essere dentro o vicino alla produzione di Wicked. Questo è tutto" si legge nella petizione, che al momento della scrittura di questo articolo è arrivata ad ottenere circa 70.000 firme. L'obiettivo è raggiungere 75.000 adesioni.



Negli ultimi anni James Corden ha accumulato diverse esperienze nei musical o film musicali al cinema, in titoli quali Into the Woods, The Prom, Cenerentola, e il più famigerato, Cats.

In quest'ultimo e criticatissimo film, Corden interpreta Bustopher Jones, e la sua performance è stata letteralmente stroncata dal pubblico.



Ecco spiegato il motivo per cui i fan vorrebbero precludere a Corden la possibilità di entrare nel cast anche di Wicked. Nel film, Grande interpreta Glinda, personaggio reso famoso da Kristin Chenoweth, mentre Erivo sarà Elphaba, la strega originariamente interpretata da Idina Menzel. Chenoweth e Menzel vennero nominate ai Tony Award nel 2003 per lo show portato in scena a Broadway, con Menzel che riuscì ad aggiudicarsi il premio.



Addirittura la prima notizia su Wicked è datata 2008; la produzione cinematografica del musical ha subito numerosi rinvii ma ora è arrivato davvero il momento dello sbarco nelle sale.