Wicked, Michelle Yeoh sul suo casting per il film:'Questa è ciò che chiamiamo diversità'

Michelle Yeoh è una delle attrici più chiacchierate del momento, grazie anche alla candidatura all'Oscar per la miglior interprete protagonista grazie al film Everything Everywhere All at Once. Yeoh reciterà anche in Wicked e la scelta di casting che la riguarda, a suo parere, è ciò che viene definita diversità.

L'attrice malese ha confessato di essere rimasta scioccata quando le è stato comunicato l'esito positivo della sua audizione per Wicked, perché in passato, secondo il suo parere, il ruolo sarebbe stato assegnato ad un'attrice caucasica. Nel cast di Wicked anche Jeff Goldblum, nel ruolo del Mago.



Intervistata da People, Yeoh ha dichiarato:"Questa è ciò che chiamiamo diversità, inclusività. È così che la fai funzionare. È un processo naturale: progresso, evoluzione che possiamo avere come narratori".

L'attrice ha rimarcato il proprio stupore per la serie di ruoli importanti che sta ottenendo in questa fase della propria vita, totalmente inaspettati. Lo considera un contributo all'industria cinematografica per liberarsi dagli stereotipi.



"Molte attrici scoprono che man mano che l'età aumenta i ruoli iniziano a diminuire. Negli ultimi anni sono molto orgogliosa che ci siamo allontanati dagli stereotipi, non è soltanto facciata. Sta succedendo. E sta succedendo a me" ha concluso Yeoh "Passi dallo shock allo smarrimento, 'Wow, sono io? Come posso essere io?'. Perché ho lavorato con così tante attrici straordinarie che avrebbero dovuto avere questo privilegio e quindi sono molto grata di avere l'opportunità di esserci ed essere vista".



Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Everything Everywhere All at Once, il film con protagonista Michelle Yeoh e candidato a 11 premi Oscar.