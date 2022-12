Wicked: Michelle Yeoh nel cast dell'adattamento del musical!

Dopo la recente aggiunta di Ethan Slater al cast di Wicked, oggi torniamo a parlare del prossimo film diretto da Jon M. Chu, adattamento del famoso musical di Broadway.

Come riportato nelle ultime ore da Deadline, la star di Everything Everywhere All at Once Michelle Yeoh vestirà i panni di Madame Morrible, la direttrice di Shiz, la scuola immaginaria che ospita il primo incontro di Glinda ed Elphaba. Nel cast figurano inoltre Ariana Grande nei panni di Glinda the Good Witch, Jeff Goldblum nei panni del Mago e Cynthia Erivo nei panni di Elphaba.

Qualche mese fa, Chu ha annunciato che Wicked sarebbe stato diviso in due film. Il primo film uscirà nelle sale nel dicembre 2024, mentre la seconda parte è prevista per il 2025.

"Con uno spazio maggiore possiamo raccontare la storia di Wicked proprio com'era intesa, con più profondità e sorprese per il viaggio di questi personaggi", ha scritto il regista in un post su Instagram. Originariamente basato sul romanzo di Gregory Maguire "Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West", "Wicked" è diventato uno dei musical più popolari in America dopo la prima di Broadway nel 2003.

Gran parte del team creativo originale del musical lavorerà al film della Universal, con la scrittrice del libro originale Winnie Holzman e il compositore/paroliere Stephen Schwartz che scriveranno la sceneggiatura insieme a Chu.