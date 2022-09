Wicked Little Letters: Olivia Colman e Jessie Buckley nel film di Thea Sharrock

Inizia a prendere forma il cast di "Wicked Little Letters", la nuova commedia drammatica diretta da Thea Sharrock (Me Before You) e scritta dall'attore britannico Jonny Sweet. Tratta da una storia vera, la pellicola vedrà dei vicini di casa mettere insieme le proprie forze per risolvere un mistero.

Come riportato da Deadline, la vincitrice dell'Oscar per "La Favorita" Olivia Colman e Jessie Buckley (Chernobyl) si sono aggiunte al cast del film, composto inoltre da Anjana Vasan (We Are Lady Parts), il candidato ai BAFTA Timothy Spall (Mr Turner), la vincitrice del BAFTA Joanna Scanlan (After Love), Hugh Skinner (Fleabag), la vincitrice del BAFTA Malachi Kirby (Small Axe), Gemma Jones (Bridget). Jones), Lolly Adefope (Ghosts), Eileen Atkins (The Crown) e Alisha Weir (Matilda!).

Buckley interpreterà la focosa Rose Gooding, che ha poco in comune con la devota Edith Swan (Colman). Le due sono vicine di casa nella cittadina balneare di Littlehampton, durante gli anni '20. Quando un giorno Edith e altri in città iniziano a ricevere alcune lettere scandalose, la colpa ricadrà immediatamente su Rose. Mentre la donna rischia di perdere la propria libertà e la custodia di sua figlia, le lettere oltraggiose continuano a creare caos nella città. Così, insieme ad un gruppo di donne piene di risorse, Gladys cercherà di risolvere il mistero, liberare Rose e catturare il vero colpevole.

Ultimamente, Olivia Colman è stata protagonista in The Lost Daughter, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione de La figlia oscura.