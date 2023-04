Wicked, ancora lavori in corso per il film: Universal presenta il primo video al CinemaCon

Al CinemaCon in corso a Las Vegas in questi giorni è stato presentato il primo video ufficiale di Wicked, adattamento cinematografico del celebre musical di Broadway, prodotto da Universal. Le immagini mostrate fanno parte ancora della lavorazione del film che non è terminata e prosegue in queste settimane.

Donna Langley, presidente di Universal, ha sottolineato che il video ha ancora l'etichetta di 'lavori in corso' e che attualmente il materiale a disposizione non è pronto per il grande schermo.



Nel film saranno protagoniste Cynthia Erivo nel ruolo di Elphaba, la Strega Malvagia dell'Ovest, e Ariana Grande nel ruolo di Glinda, la Strega Buona. Le immagini mostrano per la prima volta Erivo nel look verde di Elphaba, i primi rendering di Emerald City, scimmie volanti e uno sguardo a Dorothy.



Il primo video di Wicked contiene diversi canti e balli e alcuni attimi dell'interpretazione di Erivo della canzone Defying Gravity.



Alla regia di Wicked è stato scelto il regista Jon M. Chu, che ha diretto film come Step Up 2 e Now You See Me 2. Il film sarà diviso in due parti e basato sull'iconico prequel dello show di Broadway di Il mago di Oz. La sceneggiatura del film è stata scritta da Winnie Holzman, nominata ai Tony Award, per il suo lavoro nella produzione originale a teatro.



Non perdetevi le prime immagini dal set di Wicked, in attesa di potere vedere il film nelle sale cinematografiche.