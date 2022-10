Wicked, ormai è quasi fatta: Jeff Goldblum sarà 'Il Mago' nell'adattamento del musical!

Jeff Goldblum sarebbe in trattative per interpretare il ruolo del "Il Mago" in Wicked, film diviso in 2 parti tratto dal celebre musical di Broadway che dovrebbe arrivare al cinema nel 2024 e nel 2025. Le pellicole saranno dirette da Jon M. Chu già regista di Crazy Rich Asian e In The Heights.

Jeff Goldblum si è aggiungerà, con altissime probabilità, al folto cast dell'adattamento. Il musical di Brodway è stato in replica per anni diventando un vero e proprio fenomeno. Già da diverso tempo si stava pensando alla possibilità di realizzare una versione cinematografica ma il progetto non era mai andato ufficialmente in porto.

Mentre la protagonista del musical teatrale Idina Menzel ha parlato di Wicked, sono stati annunciati da diverso tempo i nomi degli attori coinvolti nella produzione. A vestire i panni di Glinda sarà Ariana Grande mentre a prestare il volto alla protagonista Elphaba sarà la candidata al premio Oscar Cynthia Erivo. Le pellicole ci daranno la possibilità di vedere sul grande schermo anche Fiyero interpretato da Jonathan Bailey e il personaggi de Il Mago che, a quanto pare, avrà il volto di Jeff Goldblum.

Il successo raggiunto a teatro d Wicked mette una ulteriore pressione riguardo la realizzazione di questo progetto diviso in 2 parti. Dare la regia in mano ad un cineasta che ha già lavorato nel mondo del musical (e che era un coreografo) sembra l'idea più giusta per riuscire a gestire un prodotto di questa portata.

Dopo il disastro di Cats tantissimi fan in giro per il mondo hanno firmato una petizione contro James Corden per evitare che fosse inserito all'interno del cast di Wicked. Recentemente, infatti, l'attore e presentatore si è reso protagonista di una serie di flop cinematografici tutti riguardanti il mondo del musical.