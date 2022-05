Wicked, Idina Menzel:'Reciterei nel film solo ad una condizione'

Idina Menzel è stata intervistata da People e ha risposto a diverse domande, in su Wicked, che l'attrice ha interpretato moltissime volte a teatro e che al cinema sarà diretto da Jon M. Chu, con protagoniste Cynthia Erivo e Ariana Grande. Ecco le parole di Menzel, nel caso le chiedessero di partecipare al film.

"Se mi chiedessero di recitarvi, a 51 anni, accetterei assolutamente... Chiederei soltanto di mettere un po' di vaselina sugli obiettivi, mettermi un po' di trucco verde e usare la CGI per farmi sembrare stupenda. Comunque la nave è salpata!" ha dichiarato Menzel sul film; Wicked sarà diviso in due parti, com'è stato confermato a fine aprile.



Stephen Schwartz ha scritto la sceneggiatura di Wicked, basandosi sul romanzo Strega: Cronache dal Regno di Oz in Rivolta.

Il musical a teatro ha conquistato milioni di spettatori, diventando uno degli show più amati di Broadway. Idina Menzel è famosa in tutto il mondo proprio grazie al musical Wicked, che l'attrice ha interpretato innumerevoli volte sui palcoscenici americani e internazionali.



Si tratta di un prequel di Il Mago di Oz e racconta il rapporto tra Elphaba, colei che sarà la Strega dell'Ovest e Galinda, la Strega Buona del Nord.



A novembre ha fatto scalpore una petizione che chiedeva il mancato ingaggio di James Corden nel cast del film, dopo alcune voci sulla sua inclusione nel film.