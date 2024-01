Wicked, nuova foto dal set dell'atteso remake con Ariana Grande

Universal sta per portare nelle sale l'adattamento di Wicked, composto da due capitoli . Online è stata pubblicata una nuova immagine che proviene direttamente dal set del film, che include nel cast star del calibro di Ariana Grande e Cynthia Erivo. Ed è stata proprio Grande a pubblicare sulle storie di Instagram l'immagine.

"Questa è stata una produzione incredibilmente grande, con così tante persone brillanti che hanno lavorato durissimo in ogni reparto. Ogni singola persona che ha lavorato su questi film non solo è stata la migliore in assoluto nel fare ciò che fa ma ha reso ogni singolo giorno, per oltre un anno, così incredibilmente sicuro... gentile, premuroso e ispirato, come se fosse il primo... Come qualcosa di così grande rispetto a tutti noi potesse percepirsi così intimo, minuscolo e accogliente è oltre la mia comprensione ma inizia dall'alto. Tu [Jon M. Chu, il regista] l'hai reso così. Ho così tante storie che non vedo l'ora di condividere ma per ora, il mio cuore sinceramente, fisicamente duole nel sapere che non condividerò più ogni giorno con questa troupe. Grazie per la brillantezza e per i tanti aiuti e abbracci lungo il percorso" ha scritto Grande. Nel 2023 erano state pubblicate le prime immagini di Wicked.



Wicked è un prequel di ciò che accade ne Il Mago di Oz e racconta la storia di due amiche improbabili, Elphaba (la Strega Cattiva dell'Ovest) e Galinda (che diventerà Glinda la Strega Buona), che si scontreranno a causa di personalità e punti di vista opposti, rivalità per lo stesso interesse amoroso e non solo.



Nel cast, Cynthia Erivo è Elphaba, Michelle Yeoh è Madame Morrible, Ariana Grande è Glinda, Jonathan Bailey è Fiyero e Ethan Slater è Boq.

Lo scorso anno si parlò di una presunta relazione tra Ariana Grande e Ethan Slater proprio sbocciata sul set di Wicked.