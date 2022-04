Wicked, il film ispirato al musical sarà diviso in due parti: scoprite quando uscirà

Era da un po' che non arrivano aggiornamenti sull'adattamento cinematografico del musical Wicked, che vedrà la partecipazione di Cynthia Erivo e Ariana Grande, ma quest'oggi abbiamo finalmente scoperto quando arriverà sugli schermi (e come sarà strutturato).

Grazie al regista designato di Wicked John M. Chu scopriamo infatti che il film verrà diviso in due parti.

"Ecco cosa è accaduto: mentre lavoravamo alla produzione di questo film negli ultimi mesi è diventato sempre più evidente che sarebbe stato impossibile contenere tutta la storia di Wicked in un singolo film senza danneggiarlo" scrive nel post di Twitter che trovate anche in calce alla notizia "Abbiamo provato a tagliuzzare canzoni e personaggi, ma queste decisioni ci sembravano un compromesso fatale nei confronti del materiale originale che ci ha intrattenuto per così tanti anni. Perciò abbiamo deciso di concederci una tavola più grande su cui disegnare, e quindi non un solo grande film di Wicked, bensì due!"

"Con uno spazio maggiore possiamo raccontare la storia di Wicked proprio com'era intesa, con più profondità e sorprese per il viaggio di questi personaggi" continua poi, promettendo di fare del proprio meglio assieme al cast e alla crew del film per renderlo spettacolare e degno della sua controparte teatrale, e rivelandoci quando allora possiamo aspettarci di vedere Wicked al cinema.

"Preparatevi perché Wicked arriverà al cinema per due festività natalizie consecutive" spiega il regista, anticipando dunque l'uscita di Wicked Parte 1 al 2024 e Wicked Parte 2 a Natale 2025.

