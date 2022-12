Wicked: anche Ethan Slater al fianco di Ariana Grande nel film dell'acclamato musical

L'ultimo aggiornamento sul progetto di Jon M. Chu risale a quasi 2 mesi fa, quando al cast di Wicked si è aggiunto anche Jeff Goldblum nel ruolo del ''Il Mago''. Oggi la notizia riguarda ancora il cast ed il nuovo nome che è stato da poco annunciato: il veterano di Broadway Ethan Slater!

Prequel de Il mago di Oz, il musical teatrale Wicked - vincitore del Tony Award - racconta la storia di tutto ciò che precede l'arrivo di Dorothy a Oz e l'amicizia segreta tra Glinda, la strega buona, ed Elphaba, la futura strega cattiva dell'Ovest. Slater andrà a vestire i panni di Boq: ''l'interesse romantico di della sorella minore di Elphaba, Nessarose''.

Il progetto, diviso in due parti e di cui conosciamo già la data di uscita, si basa su una sceneggiatura scritta da Winnie Holzman, autrice del libro del musical e dal compositore e paroliere premio Oscar Stephen Schwartz, che ha adattato il romanzo bestseller di Gregory Maguire Wicked per il musical teatrale.

Slater è solo l'ultimo in ordine di tempo ad unirsi al cast di Wicked, che vedrà lavorare insieme sul set: la meravigliosa e talentuosa Ariana Grande, nel ruolo di Glinda, la britannica Cynthia Erivo in quello di Elphaba, Jonathan Bailey in quello di Fiyero ed il già citato Jeff Goldblum.