Wicked, due dei Jonas Brothers hanno fatto un provino per un ruolo importante

Dopo anni di ipotesi e suggestioni, l'amato musical teatrale Wicked diventerà finalmente un film, e sin dal suo annuncio sono stati diversi i fan cast e le vere audizioni per i personaggi, con moltissimi performer che si sono cimentati in un provino per far parte del cast del lungometraggio. Tra di loro anche due Jonas Brothers.

Durante il podcast Armchair Expert, Nick e Joe Jonas hanno svelato di aver partecipato ad un provino per Wicked, senza ottenere la parte.



"Entrambi abbiamo fatto il provino per lo stesso ruolo, io e Joe" ha dichiarato Nick Jonas "Era per Wicked, in realtà. E ci stavamo avvicinando... Naturalmente, siamo fratelli, siamo competitivi nello sport e in altre cose ma quando si tratta della nostra carriera, penso che ci siamo guardati l'un l'altro..."

Joe Jonas interviene:"Sì, abbiamo detto: 'Vai lì dentro e spacca perché dev'essere uno di noi due'. Dev'essere uno di noi. Detto questo, non ho mai ricevuto la chiamata...".



Probabilmente il ruolo per il quale hanno svolto il casting è quello di Fiyero, assegnato successivamente a Jonathan Bailey (Bridgerton). Non perdetevi le prime foto Wicked.



Il film è il prequel degli eventi raccontati ne Il mago di Oz e racconta la storia di due improbabili amiche, Elphaba (la malvagia strega dell'ovest) e Galinda (che in seguito cambia nome in Glinda, la strega buona). Il cast include anche Cynthia Erivo, Ariana Grande, Michelle Yeoh, Ethan Slater e Jeff Goldblum.



Ancora lavori in corso per Wicked, dopo la presentazione di Universal al CinemaCon.