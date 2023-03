Wicked, Cynthia Erivo spiega le diversità con lo show:'Possiamo creare qualcosa di nuovo'

In un'intervista rilasciata a Collider, l'attrice Cynthia Erivo, nel cast di Wicked nel ruolo di Elphaba, la Perfida Strega dell'Ovest, nell'adattamento cinematografico in due parti del celebre musical teatrale, ha parlato delle differenze sostanziali che i due film mostreranno al pubblico rispetto allo show.

Erivo ha esordito:"Non so se puoi paragonarli. È come con le mele e le arance. È una cosa a sé. Penso che questo film sia un omaggio sia allo spettacolo che al libro".

Successivamente l'attrice ha raccontato le potenzialità del cinema rispetto al teatro:"Possiamo anche creare qualcosa di completamente nuovo e leggermente diverso da quello che siete solitamente abituati a vedere. Siamo fortunati perché abbiamo lo spazio per colmare davvero quel mondo e questi personaggi".



Cynthia Erivo nel cast di Wicked è solo una delle tante star che arricchiscono il cast del film, diretto da John M. Chu. Al suo fianco anche Ariana Grande, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Jeff Goldblum e la star di Everything Everywhere All at Once, Michelle Yeoh.



Ed è proprio l'attrice malese che ha raccontato pochi giorni fa un aneddoto riguardo al film: Michelle Yeoh aveva paura di essere licenziata dopo il suo provino canoro per il film di Chu prodotto da Marc Platt e David Stone.

Inoltre ha speso parole di elogio per il film, sostenendo che Wicked è ciò che significa diversità, grazie al variegato cast scelto per la versione cinematografica.