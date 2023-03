Wicked, arrivano le prime malvagie foto dal set con Ariana Grande

L'adattamento del musical Wicked arriverà al cinema diviso in due parti: la prima arriverà nei cinema il 27 novembre 2024, mentre la seconda parte non prima del 2025.

Per un film d'eccellenza non può che vantare un cast altrettanto stellare come l'attrice premio Oscar Michelle Yeoh, che sarà in Wicked, mentre Jeff Goldblum interpreterà il mago nell'adattamento del musical Wicked.

A questi nomi illustri si accosta Ariana Grande nel ruolo della strega buona del Nord Glinda e Cynthia Erivo come Elphaba. Proprio la coppia di attrici ha svelato il dietro le quinte del film, anticipando così ai fan le atmosfere dell'adattamento cinematografico del famoso musical di Broadway.



"Fino a (non) bene", recita la didascalia di Instagram. Nella prima immagine vediamo Grande e Erivo tenersi per mano: Grande indossa un abito a pois con guanti bianchi mentre Erivo un completo a quadretti. Un'altra immagine, invece, inquadra le unghie lunghissime da strega delle attrici.



Con queste premesse molto pop, non vediamo l'ora di scoprire quanto Wicked arriverà in Italia!