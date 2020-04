Whoopy Goldberg, che fine ha fatto la star di Ghost e Sister Act?

Negli anni '90 era un'impresa pressoché impossibile incappare in un film senza Whoopy Goldberg: l'attrice era praticamente ovunque e, va detto, la cosa non sembrava dispiacere a nessuno. Nell'ultimo decennio del secolo scorso Goldberg era all'apice della sua popolarità, grazie a ruoli in cui aveva dato mostra di grandi doti di attrice comica e non.

Si pensi a Sister Act, in cui l'attrice fece da mattatrice assoluta mettendo anche i mostra le sue ottime doti canore, ma anche ovviamente all'Oscar per la Miglior attrice non protagonista vinto per Ghost o alla nomination ricevuta qualche anno prima come Miglior attrice protagonista per Il Colore Viola (che le valse anche una vittoria ai Golden Globe).

Il tempo però passa per tutti: Goldberg ha dunque iniziato nel corso degli anni 2000 a diradare le sue apparizioni sul grande schermo: a cavallo tra gli '00 e i primi anni '10 sono poche le interpretazioni rilevanti, tra cui ricordiamo Rat Race (2001), Il Mio Angolo di Paradiso (2011) e Tartarughe Ninja (2014). L'ultima prova in ordine temporale è il ben poco ambizioso Inganni Online (2018), distribuito nei soli Stati Uniti, mentre l'anno prima l'avevamo vista nel neanche troppo osannato 11 Settembre: Senza Scampo.

Anche in TV Goldberg ci ha concesso solo qualche sporadica apparizione negli ultimi anni: la collaborazione più duratura è stata quella con la serie Instinct, che ha visto la sua partecipazione per 6 episodi nel corso della prima stagione, nel 2018. Occhio, però: Patrick Stewart ha recentemente invitato Goldberg a partecipare a Star Trek: Picard. Che sia un'occasione per rivedere finalmente all'opera Whoopy?