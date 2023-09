Whoopy Goldberg difende Timothée Chalamet e Kyle Jenner: 'Cosa c'entriamo noi?'

È scoppiata la passione tra Timothée Chalamet e Kyle Jenner durante il concerto di Beyone, ma Alyssa Farah Griffin, conduttrice di The View, ha una visione del tutto originale dell'accaduto. Qual è il suo parere al riguardo?

Secondo Farah Griffin, Chalamet potrebbe essere soltanto un "rimbalzo" per Jenner, considerando la storia di sua sorella. "Probabilmente ci stiamo ragionando troppo" ha dichiarato, rivolgendosi in particolare a chi ritiene che la discrepanza tra i due personaggi dello spettacolo sia eccessiva. "Entrambe le sorelle... no, limitiamoci a Kim: lei è 'rimbalzata' con un ragazzo bianco e trasandato, perciò sarà felice, almeno per un po'. Quindi potrebbe trattarsi soltanto dell'ennesimo rimbalzo". Si riferisce ovviamente alla relazione passata tra Kim Kardashian e Pete Davidson.

"Forse sta rompendo col 'tipo' classico" è intervenuta la conduttrice Sara Haines. "Quindi non si tratta di una semplice discrepanza: in realtà, sono davvero compatibili". Ma a quale tipo di famiglia si riferisce? "Rapper o atleti". Da parte sua, Farah Griffin ha presicato: "Uomini neri ed eccitanti".

I primi avvistamenti della coppia Chalamet/Jenner risalgono all'aprile 2023, ma alcuni dettagli – primo fra tutti quanto avvenuto al concerto – suggeriscono che il legame sia ormai definitivo. Il primo viene ricordato per pellicole come Dune, Don't Look Up, Chiamami col tuo nome e il film di prossima uscita Wonka, mentre la seconda è un'imprenditrice e personalità televisiva statunitense; inoltre, ha partecipato a programmi TV come E!, Khloé e Lamar, Life of Kyle e America's Next Top Model.

Era l'ottobre 2021 quando Zendaya parlò dell'amicizia con Timothée Chalamet sul set di Dune.