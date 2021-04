Whoopi Goldberg diventa una supereroina? Tutte le over 50 che l'hanno preceduta

In una recente intervista a Variety, Whoopi Goldberg ha rivelato uno dei suoi progetti per il futuro: sta scrivendo la sceneggiatura per un film basato su una donna nera anziana che acquisisce dei superpoteri e deve imparare a usarli. "Fin da ragazzina, sono sempre stata ossessionata dai supereroi" ha spiegato l'attrice.

"Riescono sempre a salvare la Terra. Ma sapete chi salverà davvero il mondo? Le vecchie donne nere."

Whoopi Goldberg, 65 anni, fa parte anche del cast vocale della serie animata Marvel MODOK, in cui interpreta Poundcakes, ma in effetti, se sono molte le attrici che si lamentano per la carenza di ruoli riservati alle donne che hanno superato una certa età, ancora più rari sono i ruoli da supereroe per le donne nere over 50.

Tra i pochi personaggi femminili visti sullo schermo e interpretati da attrici intorno a quell'età (o le cui storie si sono protratte fino ai 50 anni), possiamo citare per esempio Tempesta, uno dei membri originali degli X-Men dei fumetti Marvel. Al cinema è stata interpretata dal 2000 da Halle Berry, che in X-Men - Giorni di un futuro passato, datato 2014, aveva 47 anni.

Con il ruolo di Angela Habar nella serie HBO Watchmen, poi, Regina King ha conquistato il suo quarto Emmy all'età di 49 anni. Tra le più recenti uscite di Netflix, infine, c'è Thunder Force, in cui il personaggio di Emily Stanton, interpretato dalla cinquantenne Octavia Spencer, sviluppa un siero che dà superpoteri a individui comuni per combattere il crimine. Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di Thunder Force.