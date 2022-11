Whoopi Goldberg, la star di Sister Act sul film Till:'Poterlo fare è stato un regalo'

Il premio Oscar Whoopi Goldberg ha raccontato di aver accettato di partecipare al nuovo film Till, diretto da Chinonye Chukwu, perché molto interessata al progetto, sottolineando come questo dettaglio sia sempre stato fondamentale nel corso della lunga e fruttuosa carriera costruita nel corso dei decenni.

"Ho solo e sempre voluto fare cose che mi interessano e cose che pensavo fossero interessanti. Non deve essere necessariamente interessante per altre persone" dichiara Goldberg "Deve soltanto interessarmi realmente, è sempre stato così. Quindi poterlo fare è stato un regalo perché non era questo il mio piano".



Till racconta la storia del quattordicenne afroamericano Emmett Till, brutalmente assassinato a Money, nel Mississippi nel 1955, per aver rivolto la parola ad una donna bianca del luogo.

Goldberg, criticata qualche tempo fa per le frasi sull'Olocausto, è anche produttrice del film e interpreta Alma Carthan, nonna di Emmett (Jalyn Hall), nonostante inizialmente, parecchi anni fa, fosse stata scelta per un altro ruolo:"Ad un certo punto stavo per recitarvi, ma sono passati anni e anni. Quando abbiamo avviato il progetto il mio ruolo si è evoluto in quello della nonna".



Un progetto in gestazione da parecchi anni:"La storia è sempre stata molto chiara perché, ovviamente, avevamo Keith [Beauchamp, produttore e autore], che rappresenta davvero l'ossatura del progetto, perché vi fa da sempre parte. Ha realizzato il documentario che ha riaperto il caso".



Pensando invece ad un terzo film di Sister Act, Whoopi Goldberg vorrebbe Lizzo e Nicky Minaj nel cast.