Whoopi Goldberg si scusa per le frasi sull'Olocausto:'Mi dispiace per il male causato'

"[...] Allora, siamo sinceri. Perché l'Olocausto non riguarda l'etnia. Non si tratta di etnia" ha dichiarato Goldberg. A quel punto la co-conduttrice Joy Behar l'ha incalzata:"Allora di cosa si trattava?". "La disumanità dell'uomo nei confronti dell'uomo. Sono due gruppi di persone bianche" ha proseguito l'attrice. Dichiarazioni che hanno lasciato degli strascichi, tanto che Jonathan Greenblatt, CEO dell'Anti-Defamation League (ADL), un'organizzazione non governativa ebraica ha risposto su Twitter:"No, Whoopi Goldberg, l'Olocausto riguardava l'annientamento sistematico del popolo ebraico da parte dei nazisti, che li consideravano un'etnia inferiore. Li hanno disumanizzati e hanno usato questa propaganda razzista per giustificare il massacro di 6 milioni di ebrei. La distorsione dell'Olocausto è pericolosa". Risposte dure alle dichiarazioni di Goldberg sono arrivate anche dal Museo dell'Olocausto degli Stati Uniti:"Il razzismo era centrale nell'ideologia nazista. Gli ebrei non erano definiti dalla religione ma dall'etnia. Le convinzioni razziste naziste hanno alimentato il genocidio e l'omicidio di massa". Anche dal Memoriale di Auschwitz è arrivata una risposta tramite Twitter. Qualche ora dopo Whoopi Goldberg - che lo scorso anno raccontò di essere al lavoro sulla sceneggiatura su un'eroina nera over 50 - si è scusata pubblicamente per le sue dichiarazioni:"Nello show di oggi ho detto che l'Olocausto non riguarda l'etnia ma la disumanità dell'uomo nei confronti dell'uomo. Avrei dovuto dire che riguarda entrambi. Il popolo ebraico in tutto il mondo ha sempre avuto il mio sostegno e ciò non vacillerà mai. Mi dispiace per il male che ho causato". Ad inizio anno Whoopi Goldberg dichiarò di aver contratto la COVID-19 , pur manifestando sintomi lievi.

No @WhoopiGoldberg, the #Holocaust was about the Nazi’s systematic annihilation of the Jewish people – who they deemed to be an inferior race. They dehumanized them and used this racist propaganda to justify slaughtering 6 million Jews. Holocaust distortion is dangerous. #ENOUGH https://t.co/koS1kuspqV — Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) January 31, 2022

Racism was central to Nazi ideology. Jews were not defined by religion, but by race. Nazi racist beliefs fueled genocide and mass murder. Learn more: https://t.co/GKmxkKppOm — US Holocaust Museum (@HolocaustMuseum) January 31, 2022