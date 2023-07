Whoopi Goldberg, la star di Ghost sorprende i fan: la bizzarra clausola nel testamento!

Whoopi Goldberg ha raccontato un dettaglio molto particolare del proprio testamento. L'attrice, premio Oscar alla miglior interprete non protagonista per Ghost - Fantasma, l'ha svelato pubblicamente in questi giorni e ha subito scatenato i commenti dei fan online sulla scelta particolare ma decisamente attuale al giorno d'oggi.

Goldberg ha dichiarato di aver inserito una clausola nel testamento che impedisce a terze persone di trasformarla in un ologramma dopo la sua morte:"Sarò soltanto polvere nel vento. Andrò in giro per il mondo, sarò ovunque. Potrei essere nel tuo cortile. Non voglio che le persone si sentano obbligate a venire al cimitero. Se vuoi ricordarti di me ricordati di me. Non voglio essere un ologramma ma è nel mio testamento da quindici anni".



L'attrice, stuzzicata da un altro collega presente al panel al quale ha raccontato questo aneddoto, ha dichiarato:"Non te lo chiedono [il consenso], questo è il punto. Lo fanno e poi tu dici 'Ehi, quello non è Tupac?'. Non voglio, è strano e inquietante".

A maggio Whoopi Goldberg ha debuttato con un graphic novel, il primo nella carriera poliedrica della star, che nel suo palmares vanta Oscar, Grammy, Emmy e Tony Award, rientrando nel ristretto cerchio delle star EGOT, che hanno vinto tutti i premi principali dell'industria dell'intrattenimento americana.



Lo scorso anno Whoopi Goldberg fu sospesa dalla conduzione di The View per delle frasi offensive sull'Olocausto.