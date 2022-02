Whoopi Goldberg sospesa dalla conduzione di The View per le frasi offensive sull'Olocausto

Poche ore dopo le frasi offensive sull'Olocausto, ABC News ha sospeso Whoopi Goldberg dalla conduzione dello show The View per un periodo di due settimane, almeno per il momento. La popolare attrice, infatti, proprio nel corso della trasmissione si è lasciata andare ad un'affermazione delirante sull'Olocausto che ha creato diverse polemiche.

Mentre i presenti discutevano sulla controversa decisione di un istituto scolastico del Tennessee che ha deciso di vietare la graphic novel Maus di Art Spiegelman, la Goldberg aveva dichiarato: "[...] Allora, siamo sinceri. Perché l'Olocausto non riguarda l'etnia. Non si tratta di etnia" ha dichiarato Goldberg. A quel punto la co-conduttrice Joy Behar l'ha incalzata:"Allora di cosa si trattava?". "La disumanità dell'uomo nei confronti dell'uomo. Sono due gruppi di persone bianche" ha proseguito l'attrice.

Non sono bastate le successive scuse della Goldberg a evitarle la sospensione, con l'attrice che era subito corsa ai ripari: "Nello show di oggi ho detto che l'Olocausto non riguarda l'etnia ma la disumanità dell'uomo nei confronti dell'uomo. Avrei dovuto dire che riguarda entrambi. Il popolo ebraico in tutto il mondo ha sempre avuto il mio sostegno e ciò non vacillerà mai. Mi dispiace per il male che ho causato. Ho capito. La gente è arrabbiata. Lo accetto, e sono io che mi sono cacciata in questo guaio. Ho detto qualcosa che sento la responsabilità di non lasciare senza esame, perché le mie parole hanno sconvolto così tante persone, cosa che non era mai stata mia intenzione".

La presidente di ABC Kim Godwin ha così motivato la sospensione dal programma per 15 giorni: "Se da un lato Whoopi ha chiesto scusa, dall’altra le ho chiesto di prendere tempo per riflettere e imparare in merito all’impatto dei suoi commenti", ha aggiunto Godwin sottolineando che "l’intera organizzazione di Abc News è in solidarietà con i nostri colleghi, amici, famigliari e comunità ebraici".

Ad inizio anno Whoopi Goldberg dichiarò di aver contratto la COVID-19, pur manifestando sintomi lievi.