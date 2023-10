Whoopi Goldberg ha regalato a Papa Francesco del merchandise di Sister Act!

Whoopi Goldberg è stata assente durante l’ultima settimana del talk show da lei presentato per fare visita a Papa Francesco. Di ritorno dalla trasferta, l’attrice ha raccontato l’emozione e ha condiviso alcuni momenti dell’incontro in cui si possono vedere i regali legati a uno dei suoi successi più grandi, consegnati dall’attrice al pontefice.

Dopo aver parlato del debutto di Whoopi Goldberg con la sua prima graphic novel, torniamo a parlare dell’attrice newyorkese per riportare la notizia del suo incontro, in Vaticano, con Papa Francesco e dei peculiari doni portati dalla protagonista della serie tv The Stand.

Tornata al talk show da lei presentato, The View, la Goldberg ha raccontato l’incredibile emozione provata durante l’esperienza: “È stato una specie di shock, perché è stato qualcosa che ho provato a fare per 11 anni. E sai, devi passare attraverso tutti questi ingranaggi, e noi l’abbiamo fatto in modo diverso. E subito dopo mi sono ritrovata a Roma a parlare con lui. È stato davvero incredibile. È esattamente quello che speravo che fosse, un Papa per tutte le persone, indipendentemente dalla religione, cosa che ho apprezzato molto”.

L’attrice ha portato con sé una copia di Sister Act, una della colonna sonora e un piccolo quaderno legato al film da regalare al pontefice, spiegando tra un’ironia e l’altra, che proprio il Papa glieli avesse chiesti: “Sapete, ho pensato che non appena avessi messo piede in quel palazzo sarei bruciata tra le fiamme. Ma in realtà non è successo. E gli ho portato delle cose di Sister Act che lui aveva richiesto”.

Un incontro certamente da ricordare, quello riportato dalla star di Hollywood e, a proposito dell’attrice, riportiamo l’appello di Whoopi Goldberg a proposito di Diablo 4.