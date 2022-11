Whoopi Goldberg lascia Twitter: ''Da stasera ho chiuso!''

La Goldberg era stata sospesa dalla conduzione di The View ad inizio anno per delle frasi offensive sull'olocausto ed ora, sempre tramite il medesimo show, ha annunciato il suo disappunto per Twitter e per la piega razzista che la piattaforma ha assunto negli ultimi tempi.

L'attrice statunitense nel suo intervento ha fatto riferimento a "certi tipi di atteggiamenti" che stanno tornando prepotentemente in auge su Twitter. Tra post antisemiti, commenti razzisti e odio indiscriminato il nuovo acquisto di Elon Musk perde però già dei pezzi. Qualche ora fa anche la supermodella Gigi Hadid ha annunciato di aver disattivato il suo profilo Twitter per gli stessi motivi avanzati dalla Goldberg e pare che per defezioni 'eccellenti' di questo tipo sia solo all'inizio.

A fare eco alle lamentele di Whoopi Goldberg è stata la co-conduttrice di The View Sunny Hostin, che ha ammesso: "È diventato un vero e proprio inferno", aggiungendo: "E ora c'è questo Elon Musk che lo sta trasformando in qualcosa diverso da come è mai stato pensato. Dice che diventerà 'la piazza pubblica'. Beh, io non voglio far parte di quella piazza pubblica, ma non voglio nemmeno perdermi le preziose informazioni che possono essere messe lì".

La Goldberg ha poi concluso il segmento osservando: "La gente continua a dire che è libertà di parola, ma non tutta la parola può essere libera. Alcuni discorsi non vanno bene e tutti dovrebbero essere d'accordo su questo. Ma se la gente continua a dire 'Limiti la mia libertà di parola', sarà un problema. Sapete una cosa? È un problema nostro. Ma da oggi non è più un mio problema perché ho chiuso!".

Qui il video dell' ''annuncio' di Whoopi Goldberg.