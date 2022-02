Whoopi Goldberg, l'ex-presentatrice di The View non ci sta: 'Si è scusata col cu*o'

Fare marcia indietro dopo dichiarazioni come quelle rilasciate da Whoopi Goldberg non è il compito più facile del mondo: la nota attrice e presentatrice di The View è al momento ancora nell'occhio del ciclone, come dimostra il commento tutt'altro che accondiscendente rilasciato in queste ore da una sua ex-collega.

L'ex-presentatrice di The View Meghan McCain si è infatti unita al coro di coloro che hanno duramente criticato l'uscita di Whoopi Goldberg sull'olocausto: McCain, inoltre, si è detta tutt'altro che soddisfatta delle scuse con cui la star di Ghost e Sister Act ha provato a far rientrare la polemica.

"Invece di queste scuse fatte col cu*o e di invitare degli esperti in uno spazio dedicato all'antisemitismo, magari si sarebbe potuto incentrare un intero segmento Hot Topics sul perché quelle dichiarazioni siano così offensive e pericolose... Gli spettatori americani meritano un dibattito di maggior qualità, specialmente quando si tratta di argomenti così importanti come il comprendere la portata del male nel mondo" sono state le parole di McCain.

Goldberg, ricordiamo, è stata sospesa per alcuni giorni dalla conduzione del programma, nonostante non siano stati pochi i colleghi ad opporsi a questa decisione. Una volta esploso lo scandalo, comunque, Whoopi Goldberg ha voluto scusarsi per le parole pronunciate circa lo sterminio degli ebrei durante la seconda guerra mondiale.