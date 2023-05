Whoopi Goldberg debutta con la sua prima graphic novel: c'è un nuovo tipo di eroe

Qualche tempo fa l'iconica Whoopi Goldberg aveva parlato del proprio impegno in una sceneggiatura la cui protagonista era una supereroina over 50. Adesso questo nuovo tipo di eroe è realtà nelle pagine di The Change.

La graphic novel, edita da Dark Horse Comics, è arrivata prima del film: scritta con Jaime Paglia, disegnato da Sunkanmi Akinboye, e colorato da Alexandria Batchelor The Change racconta la storia di Isabel Frost (che somiglia in maniera impressionante proprio a Whoopi Goldberg). Frost è una donna mezza età, scontenta di come è andata la sua vita. Il suo matrimonio sta naufragando e la sua unica via di fuga dalla sua vita è giocare ai videogiochi con suo nipote amante dei fumetti, fino a quando Frost sviluppa inaspettatti e straordinari superpoteri. Non stupisce di certo questa identikit di Frost: Whoopi Goldberg è una grande esperta di cultura pop: ha interpretato Guinan in Star Trek: Next Generation ed è la voce di Poundcakes nella serie Marvel MODOK.

"A causa del suo amore per i fumetti, Goldberg ha deciso che era giunto il momento di creare un nuovo tipo di supereroe - si legge in un comunicato ufficiale di Dark Horse Comics - uno che potrebbe essere un po' più grande, il cui corpo potrebbe essere un po' più grosso... e il cui seno potrebbe avere o meno le stesse dimensioni È anche nel bel mezzo della menopausa che, insieme a brividi e vampate di calore, le ha anche dato alcuni superpoteri inaspettati. E, così, è nato The Change".

La graphic novel The Change co-scritta da Whoopi Goldberg uscirà il 28 novembre 2023.