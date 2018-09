Whoopi Goldberg conferma il reboot di Sister Act e il suo cameo

In un'intervista rilasciata a Good Morning Britain, il premio Oscar Whoopi Goldberg ha ufficialmente confermato di essere pronta a tornare con un cameo nel reboot della Disney di Sister Act, commedia musicale cult degli anni '90. In calce alla news potete trovare il video dell'intervista in cui l'attrice spiega il suo ritorno, seppur breve.

"Siamo stati in tutta la Disney a elemosinare, e hanno deciso che andranno in una direzione diversa con Sister Act. Quindi non sarà Sister Act 3, sarà una nuovissima versione di Sister Act e immagino che sarò presente in una scena ed è così che diranno che ne ho fatto parte" ha spiegato Goldberg.

Nel 2015 era stato annunciato che Disney aveva iniziato a sviluppare un remake di Sister Act ma il progetto non proseguì.

In Sister Act - Una svitata in abito da suora, Whoopi Goldberg interpreta Deloris Van Cartier, una cantante di un trio musicale femminile in stile anni '60 che si esibisce a Reno, in Nevada. Amante del proprietario del casinò in cui si esibisce (Harvey Keitel), Deloris è costretta a fuggire dopo che assiste involontariamente all'omicidio dell'autista dell'uomo, in realtà un boss della malavita. La donna viene aiutata dal tenente Eddie Souther (Bill Nunn), che le chiede di testimoniare contro il suo amante in cambio di protezione. Deloris è quindi costretta a nascondersi nel convento di Santa Caterina, a San Francisco, sotto le mentite spoglie di Suor Maria Claretta.

Il film ebbe poi un sequel nel 1993, Sister Act 2 - Più svitata che mai.

Per questa nuova versione della Disney sono state scelte Kirsten 'Kiwi' Smith, Karen McCullah e Ali Shearmur.

Whoopi Goldberg è molto conosciuta per i suoi ruoli in Il colore viola di Steven Spielberg, che le ha permesso di vincere un Golden Globe, e in Ghost - Fantasma di Jerry Zucker, grazie al quale ottiene l'Oscar alla miglior attrice non protagonista. Whoopi Goldberg è una delle poche persone ad aver ricevuto il premio più ambito a Hollywood, l'EGOT, assegnato a chi riesce a vincere almeno un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony Award nel corso della carriera.