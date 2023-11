Whoopi Goldberg compie 68 anni: 'Sono nera e lavoro tanto, ma per molti non è così'

La questione dell'impiego adeguato degli attori neri nel mondo del cinema è sempre stata piuttosto accesa, e a sollevarla ci hanno spesso pensato volti noti come l'immancabile Spike Lee o Whoopi Goldberg, che però non ha mai nascosto di non aver mai effettivamente subito gli effetti di questa disparità di trattamento a Hollywood.

L'attrice di Sister Act, che oggi compie 68 anni e che recentemente ha debuttato con la sua prima graphic novel, ha in effetti goduto sempre di una certa considerazione da quelle parti, arrivando ad ottenere più di un ruolo da protagonista assoluta: un privilegio che, però, a molti è stato effettivamente negato.

"Non so se sono la persona adatta a commentare questa situazione. Io non posso lamentarmi della quantità di lavoro. Sono nera, ma non sono diventata nera ieri. Sono nera e lavoro un bel po' e mi capita di fare delle belle cose, ma so che a un sacco di attori neri e attrici nere queste opportunità non vengono concesse. La società deve smetterla di pensare in termini di nero e bianco e deve cominciare a pensare a chi è giusto per quel ruolo, indipendentemente dal colore" furono le parole di Goldberg nel 1994. La situazione, da allora, è effettivamente migliorata? A voi la parola nei commenti.