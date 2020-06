Who you gonna call? Josh Gad riunisce i Ghostbusters, ecco l'anteprima

Josh Gad ha pubblicato un'anteprima video del prossimo episodio di Reunited Apart, una serie di rimpatriate virtuali nelle quali Gad riunisce i membri dei cast di alcuni dei più celebri film o franchise della storia del cinema. Il prossimo episodio coinvolgerà le star di Ghostbusters e l'anteprima video anticipa alcuni spezzoni.

Già dalla conclusione della puntata precedente con il cast de Il signore degli anelli, Josh Gad aveva lasciato un indizio inequivocabile sull'argomento della puntata successiva, grazie al celebre tema musicale che accompagna sin dal primo film gli acchiappafantasmi.

Gli ospiti della prossima puntata saranno i membri storici del cast del primo film diretto da Ivan Reitman.



Ecco allora Bill Murray, Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts e il regista del prossimo capitolo del franchise Ghostbusters: Legacy, Jason Reitman, figlio di Ivan.

Josh Gad durante la quarantena ha deciso di organizzare queste video rimpatriate per supportare la lotta al Coronavirus, finanziando in tal modo il Center for Disaster Philanthropy.

Ghostbusters: Legacy è stato rinviato al 5 marzo 2021, nonostante inizialmente fosse programmato per quest'estate. La pandemia globale di COVID-19 ha indotto molte produzioni a interrompere i lavori e diverse case di distribuzione hanno rinviato l'uscita dei propri film. Il terzo film, con protagonista Paul Rudd, vedrà il ritorno della maggior parte dei protagonisti dei due film cult anni '80.



Su Everyeye trovate un approfondimento sul Ghostbusters di Jason Reitman e un articolo che svela le vicende dietro alla lavorazione del primo Ghostbusters.