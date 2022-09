Whitney Una voce diventata leggenda, trailer e data per il film su Whitney Houston

A pochi mesi dal successo di Elvis di Baz Lurhmann, arriva in Italia un nuovo biopic musicale: Whitney: Una voce diventata leggenda, dedicato alla storia di Whitney Houston.

Diretto da Kasi Lemmons interpretata da Naomi Ackie nei panni della protagonista Whitney Houston, il film arriverà in Italia dal 22 dicembre solo al cinema, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Nel cast, oltre all'attrice di Star Wars e Lady Macbeth, anche Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Nafessa Williams e Clarke Peters.

Whitney: Una Voce Diventata Leggenda, conosciuto anche col titolo originale I wanna dance with somebody, ripreso dal celeberrimo brano 'I wanna dance with somedody (who loves me)', singolo estratto dall'acclamato album 'Whitney', il secondo della carriera della compianta icona musicale, racconta l’incredibile vita e la carriera di una delle voci più amate di sempre, e farà vivere al pubblico un viaggio elle emozioni e nell'energia della star americana. La sceneggiatura è scritta dal candidato al premio Oscar Anthony McCarten, nominato due volte per la miglior sceneggiatura non originale (La teoria del tutto, I due papi) e due volte come miglior film in qualità di produttore (La teoria del tutto, I due papi).

