Whitney: Una voce diventata leggenda: da domani al cinema il film su Whitney Houston

Whitney: Una Voce Diventata Leggenda, il nuovo biopic musicale dedicato a Whitney Houston, arriverà solo al cinema da domani giovedì 22 dicembre, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Il film, conosciuto anche col titolo internazionale di I wanna dance with somebody, è diretto da Kasi Lemmons e ha per protagonista l'attrice di Star Wars Naomi Ackie, vincitrice del BAFTA Award e del British Independent Film Awards come miglior attrice esordiente. Nel cast anche Stanley Tucci, candidato al premio Oscar, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Nafessa Williams e Clarke Peters.

Nell anno di Elvis di Baz Luhrmann, Whitney: Una Voce Diventata Leggenda è un tributo al mito di Whitney Houston. Scritto dal candidato all'Oscar Anthony McCarten e prodotto dal leggendario discografico Clive Davis, il film è un ritratto inedito della complessa e sfaccettata vita della donna dietro a “The Voice”. Dalle sue origini come corista nel New Jersey fino a diventare una delle artiste più iconiche e premiate di tutti i tempi, Whitney: Una Voce Diventata Leggenda è un viaggio commovente ed emozionante attraverso la vita e la carriera della Houston, con esibizioni spettacolari e una colonna sonora con i successi di una delle voci più amate di sempre.

