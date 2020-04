Whitney Houston, annunciato il biopic: sarà scritto dagli autori di Bohemian Rhapsody

Un'altra leggenda musicale sta ottenendo un nuovo film biografico, dato che The Hollywood Reporter segnala che la vita di Whitney Houston sarà al centro di I Wanna Dance With Somebody.

Il film sarà scritto dallo sceneggiatore di Bohemian Rhapsody Anthony McCarten con la regista di The Photograph Stella Meghie a bordo per la regia. Il produttore musicale Clive Davis sta sviluppando il progetto direttamente con Pat Houston della Houston Estate, con i due che produrranno insieme a Larry Mestel della Primary Wave Music, Denis O'Sullivan e lo sceneggiatore Anthony McCarten.

Poiché la Houston Estate è direttamente coinvolta nel progetto, il catalogo musicale di Houstin sarà disponibile per l'utilizzo nel film. Questo significa che saremo in grado di ascoltare alcune delle migliori canzoni della leggendaria cantante, come "Saving All My Love for You", "How Will I Know", "Where Do Broken Hearts Go" e tante altre.

Questo non sarà il primo film biografico basato sulla Houston, in quanto un film televisivo sulla vita del cantante è stato pubblicato nel 2015 da Lifetime. Chiamato Whitney, il film è stato diretto da Angela Bassett su una sceneggiatura di Shem Bitterman. Yaya DaCosta (Chicago Med) ha interpretato la protagonista nel film biografico al fianco di Arlen Escarpeta come Bobby Brown e Yolonda Ross come Robyn Crawford. Nel corso degli anni sono stati anche pubblicati diversi documentari sulla vita, la carriera e la morte di Whitney Houston, ma I Wanna Dance With Somebody servirà come primo film biografico su sceneggiatura per Houston che verrà distribuito in sala.

