Without Remorse: Taylor Sheridan riscriverà il film tratto da Tom Clancy

Secondo quanto affermato da Variety, Taylor Sheridan sarebbe stato ingaggiato dalla Paramount Pictures per riscrivere la sceneggiatura di Without Remorse.

Si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Tom Clancy che vedrà Michael B. Jordan nei panni di John Clark, personaggio ricorrente nei romanzi di Clancy. Clark è un ex-Navy Seal che diventa un operativo della CIA. Inizialmente nato come personaggio secondario, d’aiuto al più celebre Jack Ryan, nel romanzo Without Remorse diventa protagonista principale e le sue origini vengono rivelate. Clark è apparso in oltre 17 romanzi firmati da Clancy.

Sheridan firmerà così il copione per il film che lo vedrà ritornare in coppia con il nostro Stefano Sollima - che dovrebbe curare la regia - dopo la collaborazione al recente Soldado. Attualmente il regista italiano è coinvolto anche nell’adattamento cinematografico del videogame Splinter Cell, con rumoreggiati i nomi di Tom Hardy e Chris Pine nel cast.

Per quanto riguarda il film tratto da Tom Clancy, Michael B. Jordan dovrebbe interpretare John Clark anche nel programmato sequel, che sarà tratto dal romanzo Rainbow Six. I produttori di entrambe le pellicole saranno Akiva Goldsman (Transformers), Josh Appelbaum e Andre Nemec.

Prossimamente rivedremo Jordan nell’atteso Creed II (nelle nostre sale dal 24 gennaio) e nel dramma Just Mercy, al fianco di Brie Larson e Jamie Foxx. Per quanto riguarda Clancy, il suo eroe più celebre, Jack Ryan, è protagonista di una serie in streaming su Amazon Prime Video (già rinnovata per una seconda stagione), dove a dare il volto all’eroe è John Krasinski.