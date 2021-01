White Noise: Noah Baumbach adatta Don DeLillo con Greta Gerwig e Adam Driver

Lo scorso novembre era stato annunciato il ritorno alla regia di Noah Baumbach che avrebbe diretto nel suo cast Greta Gwerig e Adam Driver, fedeli collaboratori del regista; oggi apprendiamo che il film è in realtà un adattamento di White Noise, celebre romanzo di Don DeLillo giudicato da molti come "infilmabile". Una grande sfida per Baumbach.

Alla produzione ci sarà ancora Netflix, reduce dalle esperienze degli ultimi due film di Baumbach di cui l'ultimo Storia di un matrimonio ha ricevuto il plauso di pubblico e critica e ottenuto diversi riconoscimenti internazionali, tra cui l'Oscar alla miglior attrice non protagonista a Laura Dern.

Nell'adattamento cinematografico di White Noise, come riportato da The Film Stage, troveremo Jack Gladney (Adam Driver), un professore di studi hitleriani presso un campus noto come The-College-on-the-Hill dove i detriti della cultura popolare americana sono divenuti la nuova bibbia e il supermarket la sua biblioteca. La sua vita di esperto di Hitler, marito di Babette (Greta Gerwig), e padre di quattro figli viene sconvolta da una nube letale, un evento tossico aereo, espressione concreta della miriade di altri eventi tossici onnipresenti tra le mura domestiche: trasmissioni radio, sirene, microonde, la voce incessante della tv. La paura della morte che accomuna Jack e la quarta moglie Babette diviene così una forza prorompente, un raggio di luce nera in grado di perforare il muro di "rumore bianco" che avvolge la loro esistenza.

In precedenza ci aveva già provato Michael Almereyda ha tradurre per il grande schermo il romanzo di DeLillo, ma senza successo. Le riprese del film di Baumbach dovrebbero avere inizio nel mese di giugno, secondo quanto riportato dal programma di Production Weekly.

