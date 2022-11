White Noise: Netflix pubblica il primo trailer del film con Adam Driver e Greta Gerwig

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di White Noise, nuovo film di Noah Baumbach con protagonisti Adam Driver e Greta Gerwig. I due tornano a lavorare insieme dopo Frences Ha una delle pellicole che ha segnato la definitiva consacrazione del regista americano.

Già presentato in anteprima alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia, Netflix ha ufficialmente pubblicato il trailer di uno dei suoi progetti più ambiziosi degli ultimi tempi. Ispirato al romanzo del 1985 di Don DeLillo, White Noise (in italiano: Rumore Bianco) è stato adattato per il cinema dallo stesso Noah Baumbach che della pellicola è anche primo produttore. Netflix conferma sempre di più la sua tendenza a voler lavorare con grandi registi in modo da puntare sempre di più a riconoscimenti.

Mentre è stata resa ufficiale la data di uscita di Rumore Bianco, già nel trailer si capisce chiaramente il tipo di storia che il film vuole raccontare. Il regista torna a parlare di dinamiche familiari ai limiti tra il comico ed il drammatico attraverso una famiglia, capeggiata da Driver e dalla Gerwig, che cerca di barcamenarsi in una situazione che si trasforma sempre di più in un disastro. I temi del film variano da apocalittico, vita, morte, sopravvivenza e cultura del consumismo.

Per scoprire qualcosa in più sul film vi consigliamo la nostra recensione di Rumore Bianco, film di apertura di #Venezia79. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!