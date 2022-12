White Noise, il film Netflix con Adam Driver è Fresh su Rotten Tomatoes

Siamo ormai ai botti di fine anno: il 2022 ci sta salutando donandoci un'ultima manciata di film da vedere, tra un Pinocchio di Guillermo del Toro, un Knives Out: Glass Onion e, restando sempre in orbita Netflix, questo attesissimo White Noise di Noah Baumbach con un cast d'eccezione capitanato da Adam Driver.

In periodo natalizio, si sa, siamo tutti più buoni, ma questo non sempre vale per la critica cinematografica, sempre pronta a stroncare ciò che c'è da stroncare: sarà dunque riuscito White Noise a dribblare questo pericolo, regalando a Noah Baumbach una chiusura di 2022 tutto sommato da ricordare?

La risposta è il più classico dei nì: il film tratto dall'omonimo romanzo di Don DeLillo è infatti certificato Fresh su Rotten Tomatoes, ma si mantiene su una sufficienza abbastanza risicata, portando a casa un niente più che onesto 63% per quanto riguarda le recensioni degli addetti ai lavori (va decisamente peggio per quanto riguarda il giudizio degli spettatori, che rimandano il film con un deludente 43%).

Una chiusura in fin dei conti positiva per Netflix, soprattutto considerato il clamoroso successo dei già citati Pinocchio e Knives Out: Glass Onion. E voi, avete già visto i tre film in questione? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, per saperne di più, trovate la nostra recensione di White Noise.