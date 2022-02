White Night, Joseph Gordon-Levitt sarà Jim Jones nel film sul massacro di Jonestown

La terribile storia del Tempio del Popolo non smetterà mai di attirare su di sé l'attenzione dei media: le macabre vicende che portarono al suicidio di massa di Jonestown sono ammantate di un lugubre fascino che le rende perfette per la narrazione televisiva o cinematografica, come dimostra l'annuncio di questo White Night.

Il film annunciato in queste ore si baserà sulla storia di Deborah Layton (qui interpretata da Chloe Grace Moretz), una sopravvissuta della comunità fondata da Jim Jones: a dar volto al fondatore del Tempio del Popolo sarà stavolta Joseph Gordon-Levitt (vi ricordiamo che anche Leonardo DiCaprio interpreterà Jim Jones in un film completamente incentrato sulla sua figura).

Diretto da Anne Sewitsky, il film si baserà sullo script di William Wheeler: "Avventurarci nell'orbita magnetica di Jim Jones tramite lo sguardo di una giovane donna idealista ci ricorda che tutti noi potremmo cadere vittime dell'estremismo, qualora si verificassero le giuste circostanze. Il punto di vista di Anne renderà White Night un'esperienza propulsiva, immersiva, il ritratto definitivo di una storia senza tempo" sono state le parole della presidente di produzione Ashley Fox.

Cosa ne pensate? Quale dei due progetti incentrati su Jonestown v'incuriosisce di più? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, vi ricordiamo, Joseph Gordon-Levitt è apparso nei panni del fondatore di Uber in Super Pumped.