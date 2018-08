White Lies: Benicio Del Toro protagonista del nuovo film di Oliver Stone

The Hollywood Reporter rivela che Oliver Stone tornerà a collaborare con Benicio Del Toro per il suo nuovo film White Lies, la cui produzione inizierà questa primavera a New York. I due hanno già lavorato insieme per Le Belve, pellicola uscita nel 2012.

Il dramma, scritto e diretto da Stone, segue le vicende di Jack, un uomo che cerca di risolvere i problemi del suo tormentato matrimonio lanciandosi in un viaggio lussurioso, in modo da ritrovare se stesso. Il protagonista inizierà a riscoprire chi la sua vera identità in seguito all'incontro con una donna che vive una vita molto differente dalla sua.

L'ultima pellicola del regista è Snowden, thriller biografico che racconta la storia del famoso "whistleblower" ex CIA Edward Snowden, interpretato da Joseph Gordon-Levitt. Nella sua lunga carriera, Stone ha diretto film del calibro di Platoon, Wall Street e Assassini Nati - Natural Born Killers, aggiudicandosi due Premi Oscar per la miglior regia e uno per la miglior sceneggiatura non originale.

Del Toro è recentemente apparso nel Marvel Cinematic Universe, nel quale ha ripreso il suo ruolo del Collezionista in Avengers: Infinity War. Tra poco sarà anche impegnato con le riprese di Escape at Dannemora, serie basata sulla reale fuga di prigione di due uomini condannati per omicidio, avvenuta nel 2015. Lo show debutterà questo novembre su Showtime.