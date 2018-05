White Boy Rick: Matthew McConaughey nel primo poster del biopic

Sony Pictures ha diffuso in rete il primo poster ufficiale di White Boy Rick, sorta di biopic misto a crime drama con protagonista assoluto Matthew McConaughey.

Basato su una storia vera, il film è ambientato nella Detroit del 1980, all’apice della diffusione del crack per le strade della città e in piena guerra per le droghe e racconta la vicenda di un padre proletario e del figlio adolescente che divenne un agente sotto copertura e in seguito uno spacciatore, prima di essere scaricato dai suoi e condannato all’ergastolo.

White Boy Rick vede protagonista, oltre all’attore Premio Oscar per Dallas Buyers Club, il quindicenne esordiente Richie Merritt nei panni di Ricky Wershe Jr.; il giovane attore è stato scoperto a Baltimora durante una ricerca molto ampia estesa a tutta la nazione. Il talento di Merritt ha impressionato la produzione, avendo anche un background simile a quello del protagonista del film e dopo aver mostrato un’alchimia perfetta con McConaughey ha subito convinto tutti.

Nel cast ci sono anche Jennifer Jason Leigh (The Hateful Eight) e Rory Cochrane (Black Mass), nei panni di due agenti dell’FBI, Brian Tyree Henry (FX’s Atlanta) in quelli del detective della narcotici Jackson, il due volte nominato al Premio Oscar Bruce Dern (Nebraska) in quelli del nonno di Rick, la tre volte candidata all’Oscar Piper Laurie, in quelli della nonna.

Il film è diretto da Yann Demange (’71) ed è basato su una sceneggiatura originale scritta a quattro mani da Logan & Noah Miller, poi rimaneggiata da Andy Weiss, Scott Silver e Steve Kloves. Prodotta da John Lesher (Birdman), Julie Yorn (Hell or High Water), Darren Aronofsky (madre!), White Boy Rick arriverà nelle sale statunitensi il 14 settembre 2018.