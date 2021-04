Whistler Camp, John Logan debutterà alla regia dell'horror Blumhouse: la controversa trama

Dopo 22 anni di onorata cinematografica, televisiva e teatrale come sceneggiatore e produttore, dietro ad alcune storie immortali della settima arte come Il Gladiatore di Ridley Scott, The Aviator di Martin Scorsese o Rango di Gore Verbinski, John Logan è pronto al suo debutto registico nell'anno del suo 60esimo compleanno.

Stando a un report esclusivo dell'affidabile Deadline, infatti, lo sceneggiatore di Sweeney Todd, de L'ultimo samurai e di Penny Dreadful ha firmato con Blumhouse Productions per scrivere e dirigere il suo esordio dietro la macchina da presa intitolato Whistler Camp, un thriller horror dalla trama già controversa e chiacchierato che racconterà una storia d'emancipazione queer ambientata all'interno di un campo di conversione gay.



Attualmente sarebbero già in corso i casting per i ruoli principali del progetto. Oltre a Jason Blum, alla produzione del film troveremo anche Michael Aguilar, che ha già collaborato in precedenza con Logan a Penny Dreadful su Showtime.



Si tratta di un progetto assolutamente interessante e da tenere d'occhio interamente curato da un tre volte candidato all'Oscar e sviluppato da una delle case di produzione più attive e lungimiranti del momento.



Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia e diteci anche quale di tanti film scritti da John Logan è il vostro preferito.