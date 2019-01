Where'd You Go, Bernadette: rimandata di cinque mesi l'uscita del film di Linklater

La Annapurna Pictures ha rimandato di ben cinque mesi l’uscita del nuovo film di Richard Linklater, Where’d You Go, Bernadette, con Cate Blanchett protagonista.

Il film, precedentemente programmato per un’uscita nelle sale americane il prossimo 22 marzo, uscirà invece il 9 agosto 2019. Il nuovo slot è una mossa che serve allo studio come controprogrammazione, per di più con una protagonista donna, rispetto all’invasione di sequel, cinecomic e action movie che da qui a luglio invaderanno le sale di tutto il mondo.

In quel periodo dovrà vedersela invece con Artemis Fowl della Disney, con l’horror di Lionsgate, Scary Stories to Tell in the Dark e con il nuovo film A24 del regista di Hereditary, il dramma Brian Banks. Solo nel weekend precedente, nelle sale americane ci saranno Dora the Explorer, New Mutants, lo spin-off di Fast & Furious e Angry Birds 2.

La pellicola, tratta dal bestseller omonimo del 2012 scritto da Marie Semple, racconta la storia di una donna architetto di nome Bernadette Fox (Cate Blanchett), che scompare prima di una vacanza di famiglia in Antartide. Bernadette aveva ottenuto grande notorietà in passato nel suo ambito lavorativo, ora però vive da reclusa. E' la figlia quindicenne Bee la voce narrante, ed è lei, con il marito di Bernadette, a partire per cercarla una volta data per dispersa.

Oltre al Premio Oscar Cate Blanchett, nel cast anche Kristen Wiig, Judy Greer, Billy Crudup, Laurence Fishburne, Claudia Doumit e Troian Bellisario. Su queste pagine è disponibile il trailer della pellicola.