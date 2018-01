When We First Met, online il primo trailer della commedia romantica Netflix

Il servizio di streaming ha da poco caricato sul proprio canale YouTube il primo trailer di When We First Met , film diretto dal premio Oscar, con l’attorenei panni del protagonista dotato della capacità di poter viaggiare nel tempo.

In When We First Met il giovane Noah Ashby (Adam Devine) trascorre la sua prima serata perfetta con la ragazza da sempre sognata, Avery Martin (Alexandra Daddario). Al termine della stessa, tuttavia, il ragazzo viene friendzonato. Nei successivi tre anni Noah continuerà a chiedersi cosa sia andato storto quella notte, perlomeno fino a quando non si renderà conto dell’inaspettato potere posseduto, ossia quello di viaggiare indietro nel tempo per alterare in più occasioni quell’appuntamento e il suo destino.

La sceneggiatura del film originale Netflix è stata scritta da John Whittington (Lego Batman - Il film). Nel cast tecnico figurano anche Gae S. Buckley (La verità è che non gli piaci abbastanza) per il reparto scenografico, David Hennings (Come ammazzare il capo ...e vivere felici) come direttore della fotografia ed Eric V. Hachikian (Marco Polo) per la cura della colonna sonora.

Nel cast artistico, invece, oltre ad Adam Devine ed Alexandra Daddario troviamo Robbie Amell, Noureen DeWulf, Shelley Hennig, Andrew Bachelor, Tony Cavalero, Tenea Intriago, Chris Wylde e Dean J. West.

When We First Met approderà sulla piattaforma streaming il 9 febbraio.