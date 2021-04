Ben Wheatley già oltre Tomb Raider 2: 'Sogno i film di Doom e Counter-Strike'

Come sappiamo il film Shark - Il primo squalo avrà un sequel con Jason Statham, che sarà diretto da Ben Wheatley. Il regista era stato designato anche per dirigere Tomb Raider 2, prima che la pandemia facesse saltare tutti i piani. I videogiochi, in ogni caso, restano un suo pallino, così come l'idea di adattarli per lo schermo.

Intervenuto a un recente podcast di Playlist, Ben Wheatley ha raccontato la sua passione e ha fatto i nomi di due videogame in particolare che gli piacerebbe poter trasformare in film.

"Videogiochi e film sono così intrecciati, non trovi? Le cose che ritieni originali nei film sui videogiochi provengono spesso dai film, quindi quando viene a mancare l'elemento interattivo non resta molto da fare. Voglio ancora fare un film su Doom, però. Lo so che è stato già fatto, ma insomma. O Counter-Strike, ecco quello che vorrei fare."

L'annuncio di Ben Wheatley regista di Sjark 2 risale allo scorso autunno. Se Doom, come ha osservato lo stesso regista, ha già avuto un adattamento cinematografico nel 2005, Counter-Strike sembra una scelta più originale. Il videogame in effetti è più noto per il suo multiplayer che per la trama, ma probabilmente, nelle mani giuste, potrebbe diventare un buon thriller militare o di spionaggio. E chissà che Ben Wheatley non riesca prima o poi a realizzare il suo sogno.