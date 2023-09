What Women Want, Mel Gibson e la 'strana' esperienza avuta con la ceretta!

What Women Want è una delle prime pellicole che ha rilanciato la carriera di Mel Gibson anche per ruoli meno seri e più legati al mondo della commedia. Una delle scene più iconiche del film, vede il personaggio di Nick provare diversi prodotti di estetica femminile.

Al centro della scena c'è la sua voglia di riuscire a "pensare" come una donna e creare una pubblicità perfetta per la campagna che gli è stata assegnata. Durante questi tentativi però, è vittima di un incidente e di conseguenza conquisterà il potere di sentire i pensieri delle donne. Questo, ovviamente, lo renderà il miglior pubblicitario della sua agenzia poichè riuscirà a creare campagne su misura per le donne. Oltre ad aver utilizzato delle vere pubblicità della Nike, What Women Want è stato il primo film a utilizzare il marchio di EBay.

Nella scena in cui Nick Marshall (interpretato da Mel Gibson) utilizza tantissimi prodotti di estetica femminili, prova per la prima volta a fare una ceretta alle gambe. Nella scena l'attore ha dovuto rendere la sua sofferenza molto più esagerata rispetto a ciò che stava effettivamente provando. Infatti, durante le riprese, pare che Gibson avesse più volte detto alle colleghe e alle donne che lavoravano sul set quanto la ceretta fosse molto meno dolorosa di quanto inizialmente si aspettasse.

Del film di Nany Meyers è stato realizzato un remake made in China che ha ottenuto discreto successo. Per scoprire qualcosa in più riguardo questa "versione" del film, vi consigliamo la nostra recensione di What Women Want. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!