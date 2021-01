What Women Want, il film con Mel Gibson fu il primo nella storia a nominare Ebay

Il cinema è anche testimone del tempo che passa: in un film di 30 anni fa non troveremo certo riferimenti ad elementi che fanno parte della nostra vita quotidiana all'alba di questo terzo decennio dei 2000, per non parlare di produzioni ancora più datate. Oggi, comunque, vogliamo soffermarci su un caso relativamente recente, ovvero What Women Want.

Il film in cui Mel Gibson diventava improvvisamente capace di entrare nella mente delle donne risale "soltanto" al 2000, ma forse è il momento di accettare una grande verità: dall'inizio del millennio sono già passati 20 anni e, da allora, qualcosa è sicuramente cambiato.

Il mondo dello shopping, ad esempio, si è spostato quasi del tutto in rete: siti come Amazon e Ebay hanno modificato profondamente le nostre abitudini, mettendo a portata di click tutto ciò che eravamo abituati a cercare negozio per negozio.

Segni di un cambiamento di cui, senza volerlo What Women Want si fece testimone: il film di Nancy Meyers fu infatti il primo in assoluto a nominare Ebay, che allora aveva soltanto 5 anni di vita, per bocca di uno dei suoi personaggi. Segni di una quotidianità destinata a cambiare radicalmente nel giro di qualche anno, come Hollywood avrebbe, ovviamente, testimoniato. A proposito del film, comunque: qui trovate la nostra recensione del remake cinese di What Women Want.