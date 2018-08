What Men Want, Taraji P. Henson nel primo trailer ufficiale del reboot al femminile

La Paramount Pictures ha rilasciato quest'oggi online il primo trailer ufficiale di What Men Want, reboot al femminile della commedia cult con protagonista Mel Gibson What Women Want, sostituto in questa nuova versione diretta da Adam Shankman (Hairspray) da Taraji P. Henson.

La storia del film ruota attorno ad Ali Davis (Henson), un'agente sportiva di successo costantemente messa da parte dai suoi colleghi maschi. Quando viene così tagliata fuori da una meritata promozione, Ali comincerà a domandarsi cos'altro debba fare per avere successo in un mondo di maschi, questo finché non acquisisce la straordinaria capacità di ascoltare i pensieri degli uomini. La donna cercherà allo di sfruttare questa capacità per superare in astuzia i colleghi e far firmare un contratto miliardario a una star del basket, anche se metterà a rischio le relazioni con i suoi amici e un potenziale interesse amoroso.



What Men Want vede nel cast anche Aldis Hodge, Tracy Morgan, Richard Roundtree, Wendi McLendon-Covey, Josh Brener, Tamala Jones, Max Greendfield e Jason Jones, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 11 gennaio 2019. Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per il mercato italiano.



La pellicola originale con Mel Gibson ruotava invece attorno alla figura di Nick Marshall, affascinante e irrimediabilmente scapolo uomo in carriera che lavora presso un’azienda pubblicitaria. Il suo amore è per i dischi di Frank Sinatra e si sente talmente importante che pensa di avere il mondo ai suoi piedi. Un giorno, a causa di uno strano scherzo del destino, acquisterà il potere di captare i pensieri delle donne, facendogli capire il loro particolare punto di vista sulla vita. Da quel momento la sua vita cambierà completamente e forse anche il suo modo di approcciarsi all’altro sesso.