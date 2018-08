What Men Want: il reboot al femminile della commedia con Mel Gibson uscirà a febbraio 2019

Deadline riporta che la Paramount Pictures ha cambiato la data di uscita di What Men Want, la nuova commedia di Adam Shankman con protagonista la candidata all'Oscar Taraji P. Henson.

A quanto pare, lo studio ha spostato il film dall'11 gennaio 2019 all'8 febbraio 2019, collocandolo in una posizione privilegiata in vista della festa di San Valentino.

What Men Want è l'ennesimo remake genderswap degli ultimi anni, dopo Ghostbusters e il recente Ocean's 8, ed è basato sulla celebre commedia con Mel Gibson ed Helen Hunt diretta nel 2000 da Nancy Meyers. Il film è diretto dal regista Adam Shankman (Hairspray, Rock of Ages) e prodotto da Will Packer e James Lopez (Girls Trip). Nel cast oltre alla Henson, anche Tracy Morgan (30 Rock), Aldis Hodge (Underground), Richard Roundtree (Shaft), Wendi McLendon-Covey (Bridesmaids), Josh Brener (Silicon Valley), Tamala Jones (Castello), Phoebe Robinson, Max Greenfield (New Girl), Jason Jones, Brian Bosworth, Chris Witaske, Pete Davidson (Set It Up) e la celebre cantautrice Erykah Badu.

Qui sotto la sinossi ufficiale:

Ali Davis (Taraji P. Henson) è un'agente sportivo di successo costantemente derisa dai suoi colleghi maschi. Quando non viene presa in considerazione per una più che meritata promozione, si chiede cos'altro deve fare per avere successo nel mondo degli uomini ... finché non acquisisce la capacità di ascoltarne i pensieri! Con i suoi nuovi poteri, Ali cerca di superare in astuzia i colleghi e battere tutti sul tempo nel tentativo di mettere sotto contratto una nuova superstar del basket, ma nel frattempo dovrà anche vivere la relazione con i suoi migliori amici e quella con un potenziale nuovo interesse amoroso (Aldis Hodge).