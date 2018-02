What Men Want: Adam Shankman dirigerà il film con Taraji P. Henson

Secondo quanto riportato da Variety,è stato ingaggiato per occuparsi della regia di, commedia con protagonista la star de Il diritto di contare e Empire,

La pellicola è ispirata alla cult comedy del 2000 diretta da Nancy Meyers e interpretata da Mel Gibson e Helen Hunt. La Henson interpreterà la protagonista nella nuova versione “al femminile”, mentre non sono ancora stati annunciati gli altri membri del cast principale. Henson sarà anche produttrice della nuova pellicola insieme a Will Packer (Ride Along) e alla cantante Jennifer Lopez.

Shankman ha diretto la commedia romantica con la Lopez e Matthew McConaughey Prima o poi mi sposo, I passi dell’amore e Hairspray – Grasso è bello. Variety riporta anche che terminati i lavori su What Men Want, Shankman si occuperà del sequel di Come d’incanto.

La pellicola originale ruotava attorno alla figura di Nick Marshall, affascinante e irrimediabilmente scapolo uomo in carriera che lavora presso un’azienda pubblicitaria. Il suo amore è per i dischi di Frank Sinatra e si sente talmente importante che pensa di avere il mondo ai suoi piedi. Un giorno, a causa di uno strano scherzo del destino, acquisterà il potere di captare i pensieri delle donne, facendogli capire il loro particolare punto di vista sulla vita. Da quel momento la sua vita cambierà completamente e forse anche il suo modo di approcciarsi all’altro sesso.