What Is Life Worth: Michael Keaton in trattative per il film biografico

Si tratta di un film biografico basato sul memoriale di Kenneth Feinberg, la cui sceneggiatura di Max Borenstein è stata inserita nella Black List degli script più promettenti non ancora prodotti. What Is Life Worth è una sorta di storia alla Erin Brockovich/Spotlight dove seguiamo le vicende di Ken Feinberg, un potente avvocato di Washington messo alla direzione del fondo per l’11 settembre, che in quasi tre anni di lavoro pro-bono nella causa, affrontò il cinismo, la burocrazia e i politici coinvolti nella gestione dei fondi e così facendo lo ha condotto a scoprire le cose per cui vale la pena vivere.

Keaton, vincitore del Golden Globe e candidato all’Oscar per Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) di Alejandro G. Iñárritu, sarà nuovamente diretto da Tim Burton nel remake in live-action Disney di Dumbo, che è programmato per un’uscita nel 2019. Keaton e Burton non lavoravano insieme dai tempi di Batman – Il ritorno (1992) e avevano iniziato la loro collaborazione nel 1988 con Beetlejuice. Di recente è apparso in un altro cinecomic, Spider-Man: Homecoming, nei panni dell’Avvoltoio, mentre è stato il giornalista del Boston Globe Walter 'Robby' Robinson ne Il caso Spotlight di Tom McCarthy.