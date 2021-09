What If, la testa fluttuante di Ant-Man prende vita grazie a questa fan art con Paul Rudd!

In attesa di scoprire quale eroe sarà al centro del prossimo episodio di What If...?, un fan ha immaginato la versione live-action della testa fluttuante Ant-Man apparsa nella puntata ispirata a Marvel Zombi.

Nell'episodio, Visione utilizza la Gemma della Mente per salvare Scott Lang dall'infezione: tutto ciò che resta di lui è però la sua testa infilata in una teca in stile Futurama, che ad un certo punto vediamo fluttuare senza corpo grazie al Mantello della Levitazione di Doctor Strange.

Come tributo ad una delle gag più divertenti della puntata, l'artista digitale César (elilusianista.cl su Instagram) ha pubblicato una fan art che mostra una versione in carne ed ossa della testa di Scott con "indosso" il Mantello della Levitazione. Potete trovare l'immagine in calce alla notizia.

Vi ricordiamo che la prossima puntata della serie animata debutterà su Disney+ mercoledì 22 settembre, come sempre a partire dalle ore 09:00 italiane. I dettagli sul nuovo universo alternativo non sono ancora stati rivelati, ma a giudicare dalle anticipazioni devono ancora comparire personaggi quali Thor, Black Widow, Captain Marvel e Gamora, con il Dio del Tuono che sarebbe il favorito per un'apparizione.

Intanto, per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione dell'episodio 1x06 di What If...? incentrato sulla strana coppia formata da Tony Stark e Killmonger.