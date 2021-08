What If... ?, svelato il numero di episodi in cui Chadwick Boseman ha doppiato T'Challa!

In arrivo a breve su Disney+, la serie animata What... If? firmerà l'ultimo ruolo del compianto Chadwick Boseman nel MCU, e ora è stato rivelato il numero di episodi in cui presterà la voce alle versioni alternative di T'Challa.

Come riferito dal produttore esecutivo Brad Winderbaum a Comicbook.com, la star di Black Panther ha doppiato ben quattro episodi e interpreterà delle versioni differenti di T'Challa, una delle quali lo vedrà nei panni di Star-Lord al posto di Peter Quill.

"Francamente, volevamo onorare la sua interpretazione e il suo desiderio di far parte del progetto. Ripensandoci, ha registrato questi episodi sapendo quello che ora sappiamo tutti" ha dichiarato Winderbaum. "Volevamo onorare ciò che ha fatto, quindi non abbiamo cambiato molto. Abbiamo aggiunte alcune cose nel contesto della sua scomparsa, specialmente a livello musicale... Lauren Karpman ha realizzato un'incredibile colonna sonora e il modo in cui si è avvicinato a T'Challa, soprattutto alla luce della sua scomparsa, è davvero bello."

A testimonianza del suo entusiasmo per il progetto, il regista Bryan Andrews ha poi rivelato che Boseman è stato uno dei primi attori a firmare per il cast vocale. "Ricordo che eravamo tutti entusiasti perché non vedevamo l'ora di lavorare con Chadwick, e tutti avevamo adorato Black Panther."

What If...? debutterà su Disney+ il prossimo 11 agosto. Intanto, è emerso in rete uno sguardo ravvicinato a Spider-Man in versione cacciatore di zombie.