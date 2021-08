What If... ?, confermato il ritorno di Clark Gregg: ecco tutti i doppiatori originali!

Vi ricordiamo che la serie esordirà su Disney+ il prossimo 11 agosto . Nel frattempo, il nuovo trailer di What If... ? ha svelato la formazione alternativa degli Avengers.

La lista completa dei doppiatori include in ordine alfabetico:

Oltre a confermare la presenza di alcune delle star più amate del franchise, da Benedict Cumberbatch a Natalie Portman, passando per Tom Hiddleston, Evangeline Lilly, e Mark Ruffalo, il cast vocale dello show svela per la prima volta ufficialmente il ritorno di Clark Gregg , che a meno di sorprese presterà la voce alla controparte dell' agente dello SHIELD Phil Coulson .

Ad appena dieci giorni dal debutto su Disney+, è stata finalmente resa nota la lista completa dei doppiatori originali di What If... ? , attesa serie animata del Marvel Cinematic Universe che racconterà delle storie alternative agli eventi visti nella saga originale.

speciale Tutti i "What If" che vorremmo nel Marvel Cinematic Universe su Disney+

